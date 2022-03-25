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Казахстанская военная делегация посетила международную выставку в Катаре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2022, 21:46
Казахстанская военная делегация посетила международную выставку в Катаре

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Делегация Министерства обороны Казахстана под руководством первого заместителя министра – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Марата Хусаинова посетила международную выставку морской обороны «DIMDEX-2022» в г. Дохе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В рамках выставки генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Государства Катар Аль-Набитом, а также президентом и генеральным директором национального оборонно-промышленного холдинга Катара «Bаrzan Holdings» аль-Найми.

Стороны обсудили возможные направления военного сотрудничества в сфере военного образования, боевой подготовки, а также взаимодействие в области армейского спорта.

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