Казахстанская высшая школа: между реформой и конкуренцией

Эксперты обсудили актуальные вызовы: вопросы финансирования, стандарты качества, академическую честность и свободу, конкуренцию со стороны международных вузов.

Спикеры подчеркнули, что сегодня ведущие вузы нашей страны делают акцент на качестве образования. В обоих вузах действует политика нулевой терпимости к нарушениям академической честности.

– Мы сделали ставку на глобальное очищение, и видим, что сделали правильный выбор. Нулевая терпимость к вопросам плагиата и списывания – это принцип, а не кампания, –конкретизировал А. Саринжипов. По его словам, уже в первый год обучения в NU отсеивается от 10 до 15% студентов, не выдерживающих требований.

Одним из драйверов конкуренции становятся филиалы зарубежных вузов. Этот процесс оценивается как полезный.

– Идея заводить сюда бренды глобально правильная. Но если просто обеспечить их рыночное присутствие, эффекта не будет. Надо создавать механизмы для коллаборации с местными вузами – совместные исследования, образовательные программы, – подчеркнул в свою очередь С. Пен.

Отток умов и стандарты будущего

В условиях глобализации рынок труда становится транснациональным, и многие выпускники уезжают на учебу или работу за границу. Тем не менее, эксперты не считают это утечкой умов.

– Мы считаем, что если наши выпускники востребованы в мире – это скорее показатель уровня подготовки. Более того, статистика показывает, что 90–92% в итоге остаются в Казахстане или возвращаются, – отметил А. Саринжипов. Он подчеркнул, что задача вузов – подготовить конкурентоспособные кадры, а задача рынка – создать условия для их реализации внутри страны.

Речь также шла о признании казахстанских дипломов за рубежом. Ведущие вузы работают над международной аккредитацией и укреплением академической репутации.

– Наши дипломы признаются в ЕС, и мы получили дополнительную британскую аккредитацию QA. Это обеспечивает не только формальное признание, но и доверие со стороны зарубежных работодателей, – рассказал Сергей Пен.

Фото: Kazinform

Эксперты подчеркнули важность баланса между интеграцией в глобальное образовательное пространство и защитой национальных интересов. Обсуждалась ситуация с Гарвардом на фоне политики Дональда Трампа, который вводит миграционные ограничения и планировал запретить обучение для иностранных студентов. Что будет, если глобализация в сфере образования будет давать сбои? В связи с этим прозвучал призыв развивать собственную систему высшего образования, усиливать научный потенциал и удерживать талантливую молодежь внутри страны.

– Все, что усиливает национальное содержание и академическое качество должно быть в приоритете. Замещать это внешними решениями без адаптации, с точки зрения госполитики, недопустимо, – отметил С.Пен.

Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

От «Болашака» к локальной науке: как Казахстан меняет подход к высшему образованию

Вместе с тем в Казахстане продолжается переосмысление роли высшего образования. Государственные вузы и частные инициативы стремятся к более устойчивым моделям как в академическом, так и в финансовом аспектах. Программа «Болашак», некогда ставшая символом глобальной интеграции казахстанской молодежи, претерпела значительную трансформацию. Если раньше акцент делался на обучении бакалавров за рубежом, сегодня приоритет сместился на магистратуру, научные стажировки и программы PhD.

– Когда выпускники бакалавриата начали возвращаться по программе «Болашак», стало понятно: это дорого, долго, и не всегда эффективно. Бакалавр – это еще не специалист. Тогда и решили: возможно, лучше привозить профессоров в Казахстан и создавать здесь условия – лаборатории, инфраструктуру, чтобы они обучали большее число студентов, – сказал А. Саринжипов.

Эта стратегия позволила значительно расширить охват. Если раньше за границу ежегодно выезжали около 3 тысяч студентов, то теперь в стране обучают вдвое больше – за те же средства.

– По качеству мы уже не уступаем вузам Восточной Европы или Азии. Плюс – национальный компонент: язык, история, культура. И самое главное, что мы выращиваем собственный научный потенциал: у нас 30% преподавателей – казахстанцы, более полутора тысяч молодых ученых, – подчеркнул спикер.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Финансы, свобода и конкуренция: вызовы и перспективы вузов

Несмотря на прогресс, система сталкивается с финансовыми трудностями. Частные вузы, в отличие от государственных, вынуждены выстраивать более гибкие модели выживания.

– Государственные гранты покрывают лишь 25–27% наших расходов. Себестоимость одного студента – 2,3 миллиона тенге, тогда как по грантам государство платит около 700 тысяч. Мы теряем деньги. Гранты – это убытки, хотя именно грантники – самые мотивированные студенты, – отметил Сергей Пен.

NU, в свою очередь, опирается на смешанную модель: половина доходов – от государства, остальное – эндаумент-фонд, спонсоры, платные услуги. При этом даже здесь себестоимость вдвое превышает объем госфинансирования.

Ключевым фактором успеха вузы считают академическую свободу.

– Университет – это особая организация. В ней профессора формируют продукт. Благодаря свободе они могут обновлять программы уже в следующем семестре, ориентируясь на мировой научный тренд. Нам не нужно согласовывать каждое нововведение с министерством, – пояснили в NU.

С.Пен также напомнил, в каких условиях работали казахстанские вузы еще десятилетие назад:

– О том, в какой ситуации зарегулированности в свое время мы были, вспоминаем как страшный сон… Однажды уполномоченный орган составлял протокол об административном правонарушении только потому, что у нас факультет называется не «факультет», а «высшая школа». И мы говорили: это же title, структурно же всё соответствует. «Нет, в типовом положении должно называться «факультет». У вас называется «высшая школа» - это нарушение». То есть тот комитет по контролю за качеством, и нынешний – это небо и земля на самом деле, это совершенно два разных подхода. Такой путь прошли к академической свободе.

Между тем, по словам экспертов, не все вузы понимают, как пользоваться этой сободой. Для сильных университетов – это драйвер развития, кому-то нужна регуляторная клетка. Но общий тренд очевиден – развитие исследовательских вузов требует автономии.

– Когда мы создавали Назарбаев Университет, ни один зарубежный вуз не согласился бы работать по централизованным казахстанским стандартам. Мы приняли отдельный закон об академической свободе. Сейчас этот опыт постепенно распространяется и на другие вузы, – добавил А.Саринжипов.

Фото: Kazinform

Ценности, этика и академическая честность

Еще один вызов – сохранение этических стандартов в условиях новых технологий и давления на преподавателей. В университетах заявляют о политике «нулевой терпимости» к академической нечестности. По словам Провоста Maqsut Narikbayev University, только за 2–3 года в начале 2010-х были уволены около 200 преподавателей и отчислены тысячи студентов. Это привело к временным финансовым потерям, но заложило фундамент доверия к дипломам и самой системе.

Один из ключевых аспектов – борьба с гострайтингом. Государство пока не решается вывести платные услуги по написанию работ из «серой зоны». Между консалтингом и заказным текстом – тонкая грань, а технологии, включая ИИ, усложняют контроль. Тем не менее, в нормативных документах все чаще появляются термины, связанные с академической честностью.

Однако проблема носит культурный характер. Как показывают реальные случаи, общественное мнение зачастую встает на сторону студента, пойманного на списывании, а не преподавателя, соблюдающего стандарты. Это тревожный сигнал: толерантность к нечестности закладывается с семьи и школы. Как считают спикеры: «Если студент в 18 лет убеждается, что систему можно обмануть, он идет с этим на рынок труда, в бизнес, на госслужбу – и это уже опасно для общества».

Наука и коммерция: возможно ли успешное партнерство?

Еще один важный вектор трансформации казахстанского образования – коммерциализация научных исследований. Ставка делается на STEM-направления, и уже сегодня наблюдаются реальные кейсы, когда научные разработки студентов и аспирантов переходят в рыночные продукты. Казахстанские стартапы проходят международный отбор и включаются в акселерационные программы Стэнфорда, что говорит о конкурентоспособности отечественной науки.

В числе обсуждённых примеров – стартап Cerebra, разработанный выпускниками Nazarbayev University. Проект работает в области медицинской диагностики с использованием искусственного интеллекта. Программа анализирует снимки мозга и помогает диагностировать инсульт или другие патологии. Другой проект – разработка системы управления реальными дронами с помощью игрового интерфейса, где пользователь фактически играет на полигоне, управляя реальными устройствами. Есть разработки и в сфере биотехнологий, включая проект по созданию нанотел, получивший инвестиции и развивающийся в Силиконовой долине.

– Мы как исследовательский вуз видим приоритет в том, чтобы внедрять наши разработки в производство. Университеты становятся генераторами роста – они и технологии разрабатывают, и кадры под них готовят, – подчеркнул А.Саринжипов.

Вызовы студенческой зрелости: от знаний к дисциплине

Несмотря на высокий уровень подготовки выпускников школ и стремление университетов соответствовать международным стандартам, остается серьезная проблема – самодисциплина студентов. По словам С. Пена, практика показывает, что почти половина поступивших в вуз не доходит до диплома за нормативные четыре года: retention rate составляет всего 54%. Причины – не в интеллектуальных способностях, а в отсутствии жизненных навыков и soft skills.

По его словам, многие студенты, особенно из регионов, сталкиваются с трудностями адаптации. Родители стараются создать комфортные условия: снимают жилье, обеспечивают финансами, но это не компенсирует отсутствие самоконтроля.

- Они наслаждаются свободой, не умеют планировать свое время, не умеют контролировать ресурс. Пропустил 20% занятий – слетаешь. И с этим огромная куча проблем, – заметил представитель MNU, – Проблема выходит за рамки академической успеваемости. Это история про личную ответственность. Способен ли молодой человек вовремя встать, прийти на занятия, распределить нагрузку? И здесь важно участие родителей – не только как спонсоров, но как наставников. Навыки самостоятельности формируются задолго до поступления в университет, и без них даже самые одаренные учащиеся рискуют не реализовать свой потенциал.

Образование как экспорт: Казахстан на пути к статусу регионального хаба

Перспективы Казахстана как центра международного образования – тема, которая звучит все чаще. Уже сегодня в ряде вузов страны учатся студенты из 40 стран мира, от Африки до Южной Азии. Причины привлекательности – не только доступное и качественное образование, но и комфортная культурная среда. Казахстан воспринимается как толерантная страна, в которой можно получить не только знания, но и полезные межкультурные навыки. Только в этот учебный год учиться в нашу страну приехали почти 32 тысячи иностранных студентов. Это рекордный показатель за последние пять лет.

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– Многие из иностранных студентов хотят остаться в Казахстане после окончания учебы, работать здесь. У нас есть все, чтобы занять нишу в международном образовании. Главное – работать над качеством, над признанием, над открытостью, – подчеркнул А.Саринжипов.

В ходе подкаста отмечалось, что одним из направлений этой стратегии становится развитие креативных индустрий. В Южной Корее в свое время признавались, что научились отлично копировать сложнейшие технологические решения. Зачастую копии были лучше оригинала. Но зато были проблемы с тем, чтобы придумать что-то новое. В итоге пришло осознание - технологического развития недостаточно – без креативности не рождаются оригинальные идеи. Как результат – рост инноваций, кей-поп, культурный экспорт.

Сегодня кей-поп, корейские сериалы и игры – часть глобального культурного рынка. Изначально технически ориентированное образование дополнили гуманитарным блоком, чтобы развивать воображение и способность к генерации новых идей. Казахстан делает первые шаги в этом направлении – создаются арт-хабы, внедряются креативные форматы.

В целом, отмечалось, что наши студенты критически мыслят, не боятся задавать вопросы, конкурентные и открыты к вызовам. Если мы сохраним курс на академическую честность, если будем развивать экосистему поддержки, то вырастим поколение, способное вести страну вперед.