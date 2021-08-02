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Казахстанская велокоманда выступит на гранд-туре «Вуэльта Испании»
2 Августа 2021 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech завершит свою подготовку к заключительному Гранд-туру сезона «Вуэльта Испании» на многодневной гонке «Вуэльта Бургоса», которая пройдет в период с 3 по 7 августа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Состав команды: Родриго Контрерас, Горка Исагирре, Харольд Техада, Юрий Натаров , Оскар Родригес, Луис Леон Санчес и Александр Власов.
Спортивный директор: Джузеппе Мартинелли.
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