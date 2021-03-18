Казахстанская вакцина: выпуск первой промышленной партии ожидается к концу апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии вакцины «QazQovid-In». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, разработкой занимается НИИ проблем биологической безопасности. Структура ведомства Министерства образования и науки РК. По их данным, на сегодняшний день все идет в плановом порядке. Мы знаем, что первая и вторая фаза клинических испытаний уже на завершении. Первая фаза должна завершиться в марте. Вторая – в апреле. В конце декабря прошлого года началась третья фаза. Поэтому, как бы она идет планомерно. Ожидается, что к концу апреля уже будет вакцина. Первые объемы - до 50 тысяч. К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии», - сказал Нурлыбек Асылбеков.