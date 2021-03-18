РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 17 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанская вакцина: выпуск первой промышленной партии ожидается к концу апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии вакцины «QazQovid-In». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, разработкой занимается НИИ проблем биологической безопасности. Структура ведомства Министерства образования и науки РК. По их данным, на сегодняшний день все идет в плановом порядке. Мы знаем, что первая и вторая фаза клинических испытаний уже на завершении. Первая фаза должна завершиться в марте. Вторая – в апреле. В конце декабря прошлого года началась третья фаза. Поэтому, как бы она идет планомерно. Ожидается, что к концу апреля уже будет вакцина. Первые объемы - до 50 тысяч. К концу апреля ожидается выпуск первой промышленной партии», - сказал Нурлыбек Асылбеков.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Другие государственные органы Астана Главная Общество QazCovid-in Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!