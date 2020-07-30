Казахстанская вакцина против коронавируса успешно проходит испытания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с пандемией коронавирусной инфекции многие страны в ускоренном порядке приступили к разработке вакцин против COVID-19. В Казахстане эту работу с марта ведет Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, имеющий большой опыт разработки вакцин против особо опасных инфекций и сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

«В связи с тем, что первые пациенты с COVID-19 были обнаружены только в середине марта, патологический материал ученым стал доступен только к 23 марта, к огда от находившихся на лечении в инфекционной больнице города Алматы первых заболевших были взяты материалы и доставлены в НИИПББ. Сначала в условиях лаборатории с уровнем защиты BSL-3 из биологических образцов, в культуре клеток VERO был выделен вирус, идентифицированный как SARS-CoV-2 (возбудитель коронавируса) и изучены его биологические свойства», - говорится в сообщении МОН РК.

В результате проведенных научных исследований за очень короткое время, уже 9 мая, ученые НИИПББ разработали первую вакцину. 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний.

В тот же день были начаты доклинические испытания вакцины на лабораторных животных: линейных мышах, сирийских хомячках, крысах, морских свинках, хорьках и кроликах.

На сегодня результаты испытаний показывают, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан.

Кроме того, НИИПББ проводит испытания вакцины на приматах, титр антител которых также продемонстрировал высокую иммуногенность.

Вскоре, сразу после завершения доклинических испытаний, начнутся клинические испытания вакцины.

Кроме того, НИИПББ разрабатывает еще три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против COVID-19.

Специалисты ВОЗ проверили протокол вакцины и подтвердили его соответствие стандартам этой международной организации.

Институт объединяет ведущих ученых-вирусологов страны, которые трудятся в 13 лабораториях биологической безопасности для работы с опасными инфекциями. Все виды опасных и особо опасных работ проводятся в лаборатории 3-го уровня безопасности (BSL-3). Это уникальный институт, имеющий более чем 50-летнюю историю успешной работы и богатый опыт производства вакцин.

Исследования института направлены на разработку новых видов вакцин для медицины и сельского хозяйства, производство иммунобиологических препаратов, разработку тест-систем по диагностике опасных и особо опасных заболеваний.

Только за последние 10 лет институтом были созданы технологии изготовления семи новых вакцин по особо опасным инфекциям, в том числе против «птичьего» и «свиного» гриппа, нодулярного дерматита, бруцеллеза. Последняя по безопасности и иммунобиологическим свойствам значительно превосходит имеющиеся вакцины против этой болезни. В 2020 году учеными НИИПББ также была разработана вакцина против оспы верблюдов.

Ранее заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности, доктор ветеринарных наук, профессор Леспек Кутымбетов рассказывал МИА «Казинформ» о первых результатах казахстанских ученых в разработке вакцины.

В Министерстве здравоохранения сообщили о планах по вакцинации против коронавируса. Ориентировочно вакцинации будут подлежать лица из группы риска с хроническими заболеваниями, включая лиц старше 65 лет – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, а также медицинские работники. Примерное количество подлежащих вакцинации составляет 2 347 000 человек.

По последним данным, в Казахстане выявлено 87664 заболевших.