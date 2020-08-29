Казахстанская вакцина против COVID-19 официально допущена ВОЗ к клиническим испытаниям
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально включила казахстанскую деактивированную вакцину, разработанную Научно- исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям. В этот список попало 33 вакцины из 19 стран мира, передает Казинформ со ссылкой на сайт ВОЗ.
По таблице видно, что казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.
В список вакцин, официально допущенных к клиническим испытаниям Всемирной Организацией Здравоохранения, также вошли 33 вакцины, разрабатываемые компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.
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