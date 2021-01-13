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Казахстанская вакцина получила временную регистрацию

13 Января 2021 18:22
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Казахстанская вакцина получила временную регистрацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временную регистрацию на 9 месяцев выдали казахстанской вакцине QazCovid-In. Об этом сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность на все вакцины. Но с учетом реалий, на сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также российской «Спутник-V». На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In. Временная регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев», - сообщил Нурлыбек Асылбек во время онлайн-брифинга в СЦК.

Он также напомнил, что по российской вакцине «Спутник» идут подготовительные работы, в рамках которой должны представить регистрационное досье.

Напомним, по сообщению Минздрава, три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in в стране.



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#Минздрав РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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