Казахстанская вакцина получила временную регистрацию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временную регистрацию на 9 месяцев выдали казахстанской вакцине QazCovid-In. Об этом сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность на все вакцины. Но с учетом реалий, на сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также российской «Спутник-V». На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In. Временная регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев», - сообщил Нурлыбек Асылбек во время онлайн-брифинга в СЦК.
Он также напомнил, что по российской вакцине «Спутник» идут подготовительные работы, в рамках которой должны представить регистрационное досье.
Напомним, по сообщению Минздрава, три тысячи добровольцев уже привиты вакциной QazCovid-in в стране.
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