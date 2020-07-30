Казахстанская вакцина от коронавируса показывает безопасность - ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора по науке и коммерциализации Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов рассказал, на какой стадии испытания находится разработка вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента при поддержке Министерства образования и науки наши ученые 23 марта приступили к выполнению программы по разработке вакцины против коронавируса. Были получены биологические материалы от больных коронавирусом пациентов. В результате усиленных работ нам удалось разработать первую отечественную инактивированную вакцину. 15 мая мы зарегистрировали нашу вакцину в качестве кандидатной вакцины для проведения доклинических испытаний на сайте ВОЗ», - рассказал Ергали Абдураимов корреспонденту агентства.

По словам ученого, в настоящее время испытания активно проводятся. Так, были проведены испытания на лабораторных животных таких как мыши, хомяки, крысы, морские свинки и другие.

«По протоколу Минздрава по многим параметрам проводятся более 20 различных тестов. По всем тестам вакцина показала себя очень хорошо и абсолютную безопасность, то есть препарат безвреден для лабораторных животных. Дополнительно вакцина сейчас испытывается по требованиям Министерства здравоохранения в Национальном центре экспертизы лекарственных средств в алматинском филиале. Там тоже проводятся доклинические испытания», - поделился Ергали Абдураимов.

По предварительным данным, завершить доклинические испытания планируются до сентября. После, вакцина будет испытываться на добровольцах. Отметим, что добровольцами могут стать те, которые еще не переносили коронавирус.

«А в начале сентября планируется приступить к отбору волонтеров для первой фазы клинических испытаний, то есть вакцина будет испытываться на людях. Это должны быть абсолютно здоровые люди. По требованиям Минздрава будет проводиться отбор добровольцев. Это не принудительно. Каждый человек сам волен участвовать в этих испытаниях», - отмечает Е. Абдураимов.

По его словам, доклинческие испытания в первую очередь должны показывать безопасность вакцины.

«Мы изучаем безопасность препарата по более чем 20 параметрам. По этим параметрам вакцина показывает себя хорошо и не вызывает никаких побочных эффектов у лабораторных животных», - добавил спикер.

Заместитель генерального директора НИИ проблем биологической безопасности ответил, когда же полностью может быть готова вакцина.

«Об этом сейчас трудно сказать, потому что вакцина должна проходить несколько фаз испытаний. Есть специальный протокол Министерства здравоохранения, который регулирует эти процедуры. Точно сказать, когда вакцина поступит в продажу, мы сейчас не можем. Процесс разработки проводится ускоренно. Сейчас ни одна вакцина не прошла клинических испытаний, во всем мире все еще испытывают», - отметил Ергали Абдураимов.

Ранее в Министерстве образования и науки пояснили, как идет процесс разработки вакцины против коронавируса.