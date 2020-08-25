Казахстанская вакцина от COVID-19 среди 200 самых перспективных вакцин – The Washington Post

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Издание The Washington Post включило вакцину против COVID-19, разрабатываемую в Казахстане, в список 200 перспективных, экспериментальных вакцин, которые, как оно считает, помогут остановить пандемию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно анализу, опубликованному The Washington Post, вакцина против коронавирусной инфекции, разрабатываемая РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Республики Казахстан, входит в список 200 экспериментальных вакцин, которые в будущем помогут победить пандемию, охватившую весь мир.

The Washington Post включило казахстанскую вакцину в категорию ослабленных и инактивированных вирусных вакцин, разработка которых занимает больше по времени, но это не значит, что это отражается на эффективности вакцины.

Да, пишет, The Washington Times, при разработке данного типа вакцин используется более старомодный подход, при котором вирус ослабляется, поэтому он не вызывает заболевания, но все же запускает защитные механизмы иммунной системы организма. Вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи используют именно этот подход.

Вакцины с инактивированным вирусом содержат мертвый вирус, неспособный заразить людей, но все же способный указать иммунной системе, как организовать защитную реакцию против инфекции. Данных подход использовался американским вирусологом Джонасом Солком при разработке вакцины против полиомиелита. Стоит отметить, что после применения вакцины Солка заболеваемость полиомелитом среди детей в США снизилась на 96%. Также данный подход к разработке используется в вакцинах от гриппа.

В одной категории с казахстанской вакциной оказались разработки нескольких китайских исследовательских институтов и компаний, а также их коллег из Индии и Египта.

The Washington Post отмечает, что уже более 170 вакцин от коронавируса тестируются на животных в лабораториях, 7 вакцин тестируются на здоровых молодых людях, 12 вакцин – на людях, которые входят в группы риска, еще 7 вакцин – на тысячах людей, чтобы оценить их эффективность и безопасность. К сожалению, еще ни одна вакцина не было одобрена к полноценному использованию.

Поиски вакцины и ее разработка начались еще в январе этого года, когда ученые в Китае разместили онлайн геном вируса, который вызывает загадочную пневмонию. Обычно, разработка вакцины занимает годы, но не в случае с COVID-19. На сегодня, вирус уже убил более 813 тысяч человек на планете, по данным интерактивной карты Университета Джонса Хопкинса. Именно поэтому, ученые в Казахстане и по всему миру трудятся не покладая рук, чтобы найти «противоядие» от коронавирусной инфекции, которая не только отнимает человеческие жизни, но и губит экономики городов и целых стран.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования. Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.

1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину.

В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах , отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года.

На базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий города Алматы завершены доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины против COVID-19 (QazCovid-in®). Сообщение об этом пресс-служба центра распространила 19 августа.