14 Октября 2022, 08:32

Казахстанская тяжелоатлетка завоевала «серебро» чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Арай Нурлыбекова стала серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«Второе «серебро» в копилку нашей сборной команды на чемпионате Азии в Бахрейне принесла Арай Нурлыбекова! В категории до 76 килограммов среди женщин наша спортсменка реализовала сумму в 221 (97+124) кг, завоевав при этом две бронзовые медали в отдельных упражнениях!» - говорится в сообщении Федерации.

Фото: instagram.com/wf_rk