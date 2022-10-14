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Казахстанская тяжелоатлетка завоевала «серебро» чемпионата Азии
14 Октября 2022, 08:32

Казахстанская тяжелоатлетка завоевала «серебро» чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Арай Нурлыбекова стала серебряным призером чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«Второе «серебро» в копилку нашей сборной команды на чемпионате Азии в Бахрейне принесла Арай Нурлыбекова! В категории до 76 килограммов среди женщин наша спортсменка реализовала сумму в 221 (97+124) кг, завоевав при этом две бронзовые медали в отдельных упражнениях!» - говорится в сообщении Федерации.

Ранее казахстанские тяжелоатлеты Асылжан Бектай и Зульфия Чиншанло завоевали золотые медали турнира, Арли Чонтей взял «серебро».

Фото: instagram.com/wf_rk


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