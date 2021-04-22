Казахстанская тяжелоатлетка стала третьей на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В рамках континентального первенства завершились соревнования в весовой категории до 71 кг среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В данной категории Казахстан представляли две спортсменки. Екатерина Быкова с результатом 213 кг (91+122 кг) в сумме двоеборья смогла подняться на третью ступень пьедестала, так же завоевав «малую бронзу» в рывке и «малое серебро» в толчке.

Еще одна казахстанка Аиша Омарова с результатом 200 кг. (86+114) смогла занять 4 место.