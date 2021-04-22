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    20:12, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанская тяжелоатлетка стала третьей на чемпионате Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике. В рамках континентального первенства завершились соревнования в весовой категории до 71 кг среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В данной категории Казахстан представляли две спортсменки. Екатерина Быкова с результатом 213 кг (91+122 кг) в сумме двоеборья смогла подняться на третью ступень пьедестала, так же завоевав «малую бронзу» в рывке и «малое серебро» в толчке.

    Еще одна казахстанка Аиша Омарова с результатом 200 кг. (86+114) смогла занять 4 место.


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