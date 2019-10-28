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Казахстанская тяжелоатлетка стала серебряным призером юношеского ЧА
28 Октября 2019 07:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Айсамал Сансызбаева стала второй на проходящем в КНДР чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеБекболат Рахат завоевал «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике Нур-Султан примет международный турнир по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы стал вторым на юношеском ЧА по тяжелой атлетике
Спортсменка смогла проявить себя в весовой категории свыше 87 килограммов. Айсамал в сумме двоеборья подняла 241 килограмм. Первой же стала Сеонми Ли из Южной Кореи - 277 килограммов. На третью ступень пьедестала поднялась Ха Пхонг Хо Тхи из Вьетнама - 191 килограмм.
Ключевые слова: Спорт,
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