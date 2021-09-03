Новости
Казахстанская тхэквондистка стартовала с поражения на Паралимпиаде-2020
3 Сентября 2021 10:09
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпийских играх стартовали соревнования по паратхэквондо, где участие также принимают казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеНур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису Казахстанский байдарочник выиграл утешительный финал Паралимпиады-2020 Усть-Каменогорск примет многодневку «Путь Абая» в рамках чемпионата Казахстана
В весовой категории до 58 килограммов свой стартовый поединок провела Камиля Досмалова. Ей противостояла представительница Сербии Мария Мичев. Итогом стала победа Мичев со счетом 38:9. Тем не менее, Досмалова получит шанс побороться в утешительном раунде.
Также сегодня на татами выйдет другой отечественный тхэквондист Нурлан Домбаев. В четвертьфинале весовой категории до 75 кг он сразится с аргентинцем Хуаном Саморано.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Команда Казахстана по футболу прибыла в Хельсинки
- Нур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису
- Казахстанский байдарочник выиграл утешительный финал Паралимпиады-2020
- Даурен Абаев: Президент задал главный вектор – развитие массового и детского спорта
- Казахстанская спортсменка заслужила отдельное уважение на Паралимпиаде в Токио
- Головкин улучшил позицию в рейтинге лучших боксеров P4P от BoxRec
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047