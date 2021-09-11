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    11:44, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка завоевала седьмой титул в сезоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой стала чемпионкой парного разряда турнира серии ITF W 25 во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

    В финале Данилина и Страхова в трех сетах обыграли третью пару соревнования, француженок Одри Алби и Лиолеи Жанжан.

    Первая партия дошла до тайбрейка, где удача улыбнулась хозяйкам корта — 7:6 (9:7).

    Во втором сете Анна и Валерия полностью доминировали на корте, сделав два брейка. Казахстанско-украинская пара довела партию до победы — 6:2.

    Судьбу трофея решила третий решающий игровой отрезок. На супертайбрейке за счет опыта и мастерства Данилина и Страхова победили соперниц со счетом 10:4.

    Таким образом, теперь на счету у Данилиной в этом сезоне 7 титулов в парном разряде. Победа во Франции стала для нее рекордной по числу титулов за сезон.

    При этом Данилина продолжает борьбу и в одиночном разряде этого турнира, где дошла до полуфинала — в субботу Анна поборется за путевку в финал с француженкой Алисой Роббе.


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