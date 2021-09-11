Казахстанская теннисистка завоевала седьмой титул в сезоне
В финале Данилина и Страхова в трех сетах обыграли третью пару соревнования, француженок Одри Алби и Лиолеи Жанжан.
Первая партия дошла до тайбрейка, где удача улыбнулась хозяйкам корта — 7:6 (9:7).
Во втором сете Анна и Валерия полностью доминировали на корте, сделав два брейка. Казахстанско-украинская пара довела партию до победы — 6:2.
Судьбу трофея решила третий решающий игровой отрезок. На супертайбрейке за счет опыта и мастерства Данилина и Страхова победили соперниц со счетом 10:4.
Таким образом, теперь на счету у Данилиной в этом сезоне 7 титулов в парном разряде. Победа во Франции стала для нее рекордной по числу титулов за сезон.
При этом Данилина продолжает борьбу и в одиночном разряде этого турнира, где дошла до полуфинала — в субботу Анна поборется за путевку в финал с француженкой Алисой Роббе.