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    12:22, 02 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка завоевала 17-й титул

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финале парного разряда турнира серии ITF в американском Шарлоттсвилле казахстанка праздновала победу в дуэте с представительницей Австралии Ариной Родионовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале им противостояли Эрин Рутлиф из Новой Зеландии и Алдила Сутджиади из Индонезии. Казахстанско-австралийская пара взяла верх 6:1, 6:3.

    За 1 час 17 минут матча Анна и Арина реализовали пять брейк-пойнтов из десяти, допустив одну двойную ошибку на подаче.

    Для Данилиной этот титул стал вторым в сезоне и 17-м в карьере, причем 16 из них казахстанка выиграла в парном разряде.

    «Этот сезон складывается хорошо, удалось выиграть очередной титул, что не может не радовать меня. Я двигаюсь в правильном направлении. Если говорить о решающем матче, мы правильно сыграли во второй партии – достаточно агрессивно, чтобы повернуть результат матча в свою пользу», - отметила Данилина после победы пресс-службе ФТК.


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