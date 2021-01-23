Казахстанская теннисистка Зара Даркен уступила в парном разряде в финале турнира в Минске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зара Даркен и украинка Ева Галиевская в финале парного разряда международного юниорского турнира SMENA CUP в Минске уступили паре из Беларуси Марта Мельничёнок/Александра Слахаева со счётом 5:7, 5:7, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«С первых минут решающего матча стало понятно, что борьба будет идти за каждый мяч. Соперницы не уступали друг другу - ни в технике, ни в желании одержать победу. Ближе к середине второго сета стало ясно, что удача в этот день благоволит белорусской паре, которая реализовала брейк-пойнт и довела матч до победного конца. В итоге Марта Мельничёнок/Александра Слахаева победили и стали обладателями Кубка турнира», - сообщили в ФТК.

Напомним, в одиночной стадии турнира Зара Даркен в 1/2 финала в напряженной и интереснейшей игре уступила Полине Кухаренко из Беларуси со счетом 2:6, 6:7.