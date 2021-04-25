Казахстанская теннисистка Зара Даркен стала абсолютной чемпионкой международного турнира в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зара Даркен стала абсолютной чемпионкой международного турнира третьей категории Tennis Europe 14&U Tempo Company Open в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Накануне в дуэте с немкой Настасией Нестерович наша теннисистка победила Сару Костакову и Наталью Кроцкову 6:3, 6:3.

Сегодня в финале одиночного разряда Заре противостояла воспитанница сербского тенниса Петра Коньикушич. К слову, многие местные эксперты пророчат ей большое будущее. В ходе решающей битвы соперницы шли вровень по многим показателям. Однако, в пятом гейме со второй попытки Заре удалось реализовать брейк-пойнт и выйти вперед. Оппонентка попыталась реабилитироваться на подаче казахстанки, но ей этого сделать не удалось. В следующих розыгрышах Даркен два раза взяла подачу Петры и оставила первый сет в свою пользу 6:2.

Во второй партии сербка стала больше атаковать, но в конечном счете не смогла ничего противопоставить нашей спортсменке 6:3. Зара выглядела чуть свежее своей противницы и практически не допускала ошибок, что и предопределило ее итоговый успех.

Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут. Казахстанка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 8. Для Зары Даркен этот трофей стал третьим в сезоне, из которых два она завоевала в парном разряде.

«Вы даже не можете себе представить, насколько я рада этой победе. Я не могла надеяться, что выиграю и в паре, и в одиночном разряде. Но все же это произошло, и я горда собой», – отметила юная чемпионка после награждения.