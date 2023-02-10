РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:39, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в Абу-Даби

    None
    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) встретилась с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (14-е место) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева проиграла в трех сетах сетах — 4:6, 7:6, 6:7 — и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира.

    Напомним, ранее казахстанка сенсационно обыграла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску (37-е место) — 7:6, 6:2, которая в 2019 году становилась чемпионкой US Open. Также на турнире в Абу-Даби Юлия Путинцева победила россиянку Анастасию Захарову (166-е место) — 6:2, 7:5 и узбекистанку Нигину Абдураимову (182-е место) — 6:2, 6:2. Призовой фонд Abu Dhabi Open составляет 780 637 долларов. Чемпионка в одиночном разряде заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.


    Фото: ktf.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!