Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (45-е место в рейтинге WTA) встретилась с бразильянкой Беатрис Аддад Майей (14-е место) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева проиграла в трех сетах сетах — 4:6, 7:6, 6:7 — и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира.

Напомним, ранее казахстанка сенсационно обыграла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску (37-е место) — 7:6, 6:2, которая в 2019 году становилась чемпионкой US Open. Также на турнире в Абу-Даби Юлия Путинцева победила россиянку Анастасию Захарову (166-е место) — 6:2, 7:5 и узбекистанку Нигину Абдураимову (182-е место) — 6:2, 6:2. Призовой фонд Abu Dhabi Open составляет 780 637 долларов. Чемпионка в одиночном разряде заработает 120 150 долларов и получит 470 рейтинговых очков.

Фото: ktf.kz