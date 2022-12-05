Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге

5 Декабря 2022, 06:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юлия Путинцева и Евгений Донской стали победителями турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — командных соревнований, которые сегодня завершились в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил Sports.ru. В финале теннисисты обыграли дуэт, в который входили Мартон Фучович и Анастасия Потапова.

Финал состоял из трех матчей:

Путинцева – Потапова – 6:3, 6:1;

Фучович – Донской – 6:4, 6:4;

Путинцева/ Донской – Потапова/ Фучович – 3:6, 6:3, 10:6.

Капитаном команды-чемпионки была Светлана Кузнецова.