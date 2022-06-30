30 Июня 2022 22:31

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно стартовала в «парах» на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла первый матч в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка в паре с бельгийской спортсменкой Яниной Викмайер в первом круге Уимблдона сыграла против канадско-мексиканского дуэта Габриэла Дабровски — Джулиана Олмос и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 55 минут.

По ходу матча Путинцева и Викмайер исполнили три подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также, казахстанская и бельгийская теннисистки выиграли 10 очков и два гейма подряд.

Как сообщалось ранее, Путинцева также проиграла в одиночном разряде турнира Большого шлема.