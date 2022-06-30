Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно стартовала в «парах» на Уимблдоне
30 Июня 2022 22:31

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно стартовала в «парах» на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева сыграла первый матч в парном разряде Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская теннисистка в паре с бельгийской спортсменкой Яниной Викмайер в первом круге Уимблдона сыграла против канадско-мексиканского дуэта Габриэла Дабровски — Джулиана Олмос и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 55 минут.

По ходу матча Путинцева и Викмайер исполнили три подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также, казахстанская и бельгийская теннисистки выиграли 10 очков и два гейма подряд.

Как сообщалось ранее, Путинцева также проиграла в одиночном разряде турнира Большого шлема.


Новости по теме
Елена Рыбакина победила чемпионку US Open-2019 на Уимблдоне-2022
Сандугаш Кенжибаева из РК одержала победу и пробилась в финал квалификации Уимблдона
Казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона
Читайте также
Зарплата работников учреждений культуры со статусом «Национальный» повысится на 75%
Елена Рыбакина победила чемпионку US Open-2019 на Уимблдоне-2022
Сандугаш Кенжибаева из РК одержала победу и пробилась в финал квалификации Уимблдона
Казахстанка Жанель Рустемова вышла в финал квалификации юниорского Уимблдона
Казахстанец Александр Недовесов успешно преодолел первый круг Уимблдона
Строительные работы по модернизации столичного дворца спорта начнутся в 2022 году
Нокаутер Ахмедов из команды Головкина узнал дату и место следующего боя
Казахстанец Александр Бублик сыграет в третьем круге Уимблдона

Лента новостей

Архив