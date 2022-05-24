24 Мая 2022 01:37

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова сыграет в Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова в дуэте с американкой Ваней Кинг примет участие в турнире Ladies Invitational Doubles, который пройдет в рамках Уимблдонского турнира этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В соревнованиях примут участие игроки, завершившие карьеру.

«Я очень рада. С нетерпением жду возвращения в Великобританию и встречи с Ваней. Теперь надо вернуться к тренировкам, чтобы сыграть достойно», — отметила Шведова.

В 2010 году Ярослава и Ваня стали победительницами парного женского разряда старейшего теннисного турнира планеты — одного из четырех турниров серии «Большой шлем» — Уимблдона. В финале в двух сетах они обыграли россиянок Елену Веснину — Веру Звонареву — 7:6, 6:2.



