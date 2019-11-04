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Казахстанская теннисистка взлетела на 34 строчки в рейтинге WTA

4 Ноября 2019 12:20
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Казахстанская теннисистка взлетела на 34 строчки в рейтинге WTA

СЕНТ-ПИТЕРСБЕРГ. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Тройку сильнейших по-прежнему составляют Эшли Барти (Австралия), Каролина Плишкова (Чехия) и Наоми Осака (Япония).

Представительница Казахстана Юлия Путинцева сохранила за собой 34-е место, Елена Рыбакина — 37-я, а Зарина Дияс поднялась на одну строчку и теперь занимает 78-е место. Анна Данилина совершила рывок на 34 позиции, став 309-й.

В парном разряде Галина Воскобоева остается 43-й, Данилина опустилась со 122-й на 124-ю строчку.

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Ключевые слова: Спорт,
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