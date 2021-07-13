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    16:30, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка вышла во второй круг Tomiris W 60

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге турнира серии ITF World Tennis в рамках «President's Cup 2021» казахстанка одержала победу над представительницей России Екатериной Казионовой со счетом 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Я очень рада, что в таких непростых погодных условиях мне удалось завершить матч так, как нужно. Возможно, в начале встречи я немного нервничала и из-за этого много ошибалась, не могла найти свой ритм. В 2017 году мы с Екатериной уже играли и тогда она праздновала успех. Я знала, что для победы придется потрудиться и действовать более агрессивно» - отметила Гозаль.

    За выход в 1/4 финала турнира Айнитдинова сыграет с победительницей противостояния между Сабиной Шариповой из Узбекистана и представительницей Грузии Мариам Болквадзе.


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