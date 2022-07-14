14 Июля 2022 22:30

Казахстанская теннисистка вышла в третий круг турнира в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла во втором круге грунтового турнира в венгерском Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана провела матч против представительницы Бразилии Лауры Пигосси, которая является 125 ракеткой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020 в парном разряде, и одержала победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продлилась два часа и 18 минут.

По ходу матча Ю. Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Казахстанская теннисистка выиграла семь очков и шесть геймов подряд.

Стоит отметить, что казахстанка на данный момент находится на 32 строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).

Фото: sports.kz