Казахстанская теннисистка вышла в третий круг турнира в Будапеште
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла во втором круге грунтового турнира в венгерском Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Теннисистка из Казахстана провела матч против представительницы Бразилии Лауры Пигосси, которая является 125 ракеткой мира и бронзовым призером Олимпиады-2020 в парном разряде, и одержала победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продлилась два часа и 18 минут.
По ходу матча Ю. Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Казахстанская теннисистка выиграла семь очков и шесть геймов подряд.
Стоит отметить, что казахстанка на данный момент находится на 32 строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).
Фото: sports.kz