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Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира в Нави-Мумбаи
30 Декабря 2021 19:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале парного турнира IWTC-2021 в индийском Нави-Мумбаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанка в паре с представительницей Украины Валерией Страховой обыграли японский дуэт Фуну Козаки и Мисаки Мацуду — 6:4, 6:3.
Отметим, что это вторая встреча пар за декабрь: Страхова/Данилина обыгрывали японок в финале парного турнира ITF 25 в Пуне на прошлой неделе.
В полуфинале Страхова и Данилина встретятся с россиянкой Екатериной Яшиной и представительницей Индии Пратаной Томбаре.
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