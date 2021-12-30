Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал парного турнира в Нави-Мумбаи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина одержала победу в четвертьфинале парного турнира IWTC-2021 в индийском Нави-Мумбаи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка в паре с представительницей Украины Валерией Страховой обыграли японский дуэт Фуну Козаки и Мисаки Мацуду — 6:4, 6:3.

Отметим, что это вторая встреча пар за декабрь: Страхова/Данилина обыгрывали японок в финале парного турнира ITF 25 в Пуне на прошлой неделе.

В полуфинале Страхова и Данилина встретятся с россиянкой Екатериной Яшиной и представительницей Индии Пратаной Томбаре.