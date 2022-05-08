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Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира в Риме
8 Мая 2022 08:30

Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в полуфинале одиночного разряда грунтового турнира в столице Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана одержала победу над австралийской спортсменкой Сторм Сандерс в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:1. Встреча продлилась всего 53 минуты.

По ходу матча Юлия Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Также она выиграла восемь очков и шесть геймов подряд.

Стоит отметить, что Юлия Путинцева на настоящий момент располагается на 44-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).


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