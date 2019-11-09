+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили

9 Ноября 2019 11:24
Поделиться:
Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с Конни Перрин из Швейцарии пробилась в финал турнира серии ITF в Чили, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Теннисисты Недовесов и Голубев вышли в полуфинал турнира в Словакии
Александр Бублик сохранил за собой звание первой ракетки Казахстана Казахстанский теннисист отыграл 23 позиции в рейтинге ATP Казахстанская теннисистка взлетела на 34 строчки в рейтинге WTA

В полуфинальной встрече Данилина и Перрин обыграли немецко-норвежский дуэт Катарина Герлах/Мелани Стокке — 6:1, 7:5.

Соперницами казахстанки и швейцарки в финале станут Хейли Картер (США) и Луиза Стефани (Бразилия).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив