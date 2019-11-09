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Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили
9 Ноября 2019 11:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с Конни Перрин из Швейцарии пробилась в финал турнира серии ITF в Чили, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В полуфинальной встрече Данилина и Перрин обыграли немецко-норвежский дуэт Катарина Герлах/Мелани Стокке — 6:1, 7:5.
Соперницами казахстанки и швейцарки в финале станут Хейли Картер (США) и Луиза Стефани (Бразилия).
Ключевые слова: Спорт,
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