Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в Чили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с Конни Перрин из Швейцарии пробилась в финал турнира серии ITF в Чили, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальной встрече Данилина и Перрин обыграли немецко-норвежский дуэт Катарина Герлах/Мелани Стокке — 6:1, 7:5.

Соперницами казахстанки и швейцарки в финале станут Хейли Картер (США) и Луиза Стефани (Бразилия).