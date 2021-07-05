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    21:22, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка вышла в финал квалификации юниорского «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Татьяна Николенко вышла в финал квалификации юниорского «Уимблдона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В первом раунде казахстанка одержала уверенную победу над Кларой Милишевич из Швеции.

    Встреча, которая длилась 1 час и 20 минут, завершилась победой нашей теннисистки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

    Завтра, 5 июля, в финале квалификации представительница Усть-Каменогорска сыграет против Николы Бартунковой из Чехии.


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