Казахстанская теннисистка вышла в финал квалификации юниорского «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Татьяна Николенко вышла в финал квалификации юниорского «Уимблдона». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первом раунде казахстанка одержала уверенную победу над Кларой Милишевич из Швеции.

Встреча, которая длилась 1 час и 20 минут, завершилась победой нашей теннисистки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Завтра, 5 июля, в финале квалификации представительница Усть-Каменогорска сыграет против Николы Бартунковой из Чехии.