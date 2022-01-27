Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полуфинале Australian Open казахстанско-бразильский дуэт Анны Данилиной и Беатрис Хаддад Майи переиграл вторых сеяных, японок Сюко Аояму и Ену Шибахару. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Первая партия осталась за Анной и Беатрис - 6:4.

Во второй партии при счете 5:4 у Данилиной с Майи был матч-пойнт, но японки смогли сделать обратный брейк, уверенно взяли свою подачу, а уже в следующем гейме выиграли сет 7:5.

В начале заключительного игрового отрезка Анна и Беатрис смогли со второй попытки взять подачу оппоненток. Это преимущество позволило им выиграть решающий сет 6:4. Встреча продолжалась 2 часа и 18 минут.

Соперницы казахстанско-бразильской пары по решающей встрече будут определены после завершения матча первых ракеток мира - Б.Крейчекова/К.Синиакова (Чехия) и третьих сеянных В.Кудерметова (Россия)/Э.Мертенс (Бельгия).

Добавим, что в этом году казахстанско-бразильский дуэт не потерпел ни одного поражения - это была 9-я победа подряд. Сначала в Сиднее Анна и Беатрис выиграли титул в полуфинале (как раз одолев грозных японок), а на кортах Мельбурна уже одержано пять побед.