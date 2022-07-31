31 Июля 2022 23:50
Казахстанская теннисистка выиграла третий титул WTA в карьере
ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка стала победительницей турнира в Польше серии WTA250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финале Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам была сильнее местных теннисисток в лице Катажины Кава/Алисия Росольска.
Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке, где удача была на стороне Данилиной и Фридзам – 6:4, 5:7, 10:5
Для Данилиной это третий крупный успех в WTA-туре. В начале 2022 года Анна в паре с Беатрис-Хаддад Маей победила турнир в Сиднее (WTA 500), а в прошлом году в Гданьске (Польша) первая ракетка Казахстана в парном разряде завоевала дебютный трофей серии WTA 250.
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