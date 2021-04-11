Казахстанская теннисистка выиграла парный разряд турнира в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина с грузинкой Екатериной Горгодзе выиграла парный разряд турнира серии ITF в Швейцарии с призовым фондом в 60 тысяч долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

На турнире в Беллинцоне пара Данилина/Горгодзе была посеяна под третьим номером. В первом круге этот тандем обыграл хозяек корта — Дженни Дерст и Себастьяну Скллипоти — 6:2, 6:2.

Затем в четвертьфинале казахстанско-грузинская пара встретилась с интернациональным дуэтом — Ангелина Калинина (Украина)/Валерия Савиных (Россия) — и выиграла 7:6, 6:4.

В полуфинале казахстанке и грузинке противостояли представительницы Чехии — Анастасия Детюк и Йохана Маркова, которые в четвертьфинале выбили из борьбы первый сеянных соревнования — Лидию Морозову (Беларусь)/Кристину-Андреа Миту (Румыния) — 7:6, 3:6, 10:8. Однако, противопоставить что-либо Данилиной и Горгодзе они не смогли — 6:2, 6:2.

В решающем матче Данилина и Горгодзе сошлись с Ребеккой Марино (Канада)/Юни Наито (Япония). Первый сет встречи получился достаточно напряженным — соперницы постоянно выходили вперед, а Данилина и Горгодзе отыгрывались. Так продолжалось до восьмого гейма, в котором Наито и Марино сделали первый брейк-пойнт в матче и оторвались — 5:3.