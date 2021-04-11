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    02:05, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка выиграла парный разряд турнира в Швейцарии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина с грузинкой Екатериной Горгодзе выиграла парный разряд турнира серии ITF в Швейцарии с призовым фондом в 60 тысяч долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    На турнире в Беллинцоне пара Данилина/Горгодзе была посеяна под третьим номером. В первом круге этот тандем обыграл хозяек корта — Дженни Дерст и Себастьяну Скллипоти — 6:2, 6:2.

    Затем в четвертьфинале казахстанско-грузинская пара встретилась с интернациональным дуэтом — Ангелина Калинина (Украина)/Валерия Савиных (Россия) — и выиграла 7:6, 6:4.
    В полуфинале казахстанке и грузинке противостояли представительницы Чехии — Анастасия Детюк и Йохана Маркова, которые в четвертьфинале выбили из борьбы первый сеянных соревнования — Лидию Морозову (Беларусь)/Кристину-Андреа Миту (Румыния) — 7:6, 3:6, 10:8. Однако, противопоставить что-либо Данилиной и Горгодзе они не смогли — 6:2, 6:2.
    В решающем матче Данилина и Горгодзе сошлись с Ребеккой Марино (Канада)/Юни Наито (Япония). Первый сет встречи получился достаточно напряженным — соперницы постоянно выходили вперед, а Данилина и Горгодзе отыгрывались. Так продолжалось до восьмого гейма, в котором Наито и Марино сделали первый брейк-пойнт в матче и оторвались — 5:3.
    В следующем розыгрыше казахстанско-грузинский дуэт сделал ответный брейк-пойнт, а затем сравнял счет на своей подаче. На этом Данилина и Горгодзе не остановились, взяли третий гейм подряд на подаче соперниц, и поставили точку в первой партии на своей подаче — 7:5.
    Во второй партии Данилина и Горгодзе взвинтили темп и ушли в отрыв, держа комфортный отрыв до конца матча. Итог противостояния 7:5, 6:3.
    Таким образом, казахстанка выиграла первый титул за последние полтора года, 16-й в карьере и 15-й в парных разрядах серии ITF. Личный рекорд Данилиной по титулам за сезон — 6 (столько она выиграла в 2019-м в парном разряде).



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