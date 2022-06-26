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Казахстанская теннисистка выиграла 17 титул ITF в парном разряде
26 Июня 2022 19:19

Казахстанская теннисистка выиграла 17 титул ITF в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка в дуэте с представительницей Индии Пратхан Тхомбаре стала победительницей в парном разряде турнира в Сербии с призовым фондом в 25 тыс. долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Жибек и Пратхан в финале соревнования должны были противостоять Лейре Ромеро (Испания)/Тара Вюрт (Хорватия). Однако, по причине травмы Тары, решающая игра за трофей не состоялась и досрочная победа досталась казахстанско-индийскому дуэту.

Куламбаева выиграла свой третий турнир в парном разряде в нынешнем сезоне. Всего на счету у нашей теннисистки 17 титулов в парном и 2 трофея в одиночном разряде.

На следующей неделе Жибек сыграет турнир серии ITF W25 в нидерландском городе Ден Хааг.

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