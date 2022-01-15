Казахстанская теннисистка впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя стали победительницами престижного теннисного турнира Sydney Tennis Classic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В решающем матче казахстано-бразильский дуэт был сильнее Вивиан Хайзен (Германия) и Панны Удварды (Венгрия). Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке. Удача в заключительной партии была на стороне Анны и Беатрис – 4:6, 7:5, 10:8.

Для Данилиной это второй крупный успех в биографии. В прошлом году в Польше она завоевала дебютный трофей серии WTA 250, а вот побед на 500-х наша спортсменка прежде не одерживала.

Напомним, что на пути к первенству в турнире Данилина и Майя смогли переиграть много сильных соперниц, в частности, в полуфинале вторых сеяных соревнования - японок Шуко Аояму и Эну Шибахару.