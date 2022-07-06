6 Июля 2022 20:40

Казахстанская теннисистка впервые пробилась в полуфинал Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира в истории отечественного тенниса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шестого июля казахстанская теннисистка провела матч четвертьфинальной стадии против представительницы Австралии Айлы Томлянович и одержала победу в трех сетах. Стадия четвертьфинала также стала лучшим достижением для Рыбакиной в турнире Большого шлема.

До Елены до четвертьфинала одиночного разряда Уимблдона добиралась только нынешний капитан сборной Ярослава Шведова в 2016-м году.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с бывшей первой ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2019-го года Симоной Халеп.

Фото: ktf.kz