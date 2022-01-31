Казахстанская теннисистка вошла в ТОП-25 мирового рейтинга после сенсации на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место сохранила за собой победительница турнира в одиночном разряде, австралийка Эшли Барти, вторую строчку занимает Арина Соболенко из Беларуси, на третью позицию поднялась чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 12-м месте, Юлия Путинцева — по-прежнему 42-я, Зарина Дияс опустилась сразу на 14 отметок — 118-я.

В парном разряде ТОП-3 не претерпела изменений: лидирует Катерина Синякова из Чехии, на второй позиции — ее соотечественница Крейчикова, третья — Се Су-Вей (Китайский Тайбэй).

Большого успеха смогла добиться представительница Казахстана Анна Данилина — она поднялась на 28 позиций и стала сильнейшей теннисисткой страны в парном разряде — 25-е место мирового рейтинга. Этот показатель является рекордным в ее карьере. Напомним, что Данилина в паре с Беатрис Аддой Майей из Бразилии дошла до финала розыгрыша «даблов» Открытого чемпионата Австралии, где уступила все тем же Крейчиковой и Синяковой — 7:6, 4:6, 4:6.

Елена Рыбакина осталась 51-й, а Зарина Дияс рухнула сразу на 49 позиций — 229-я.



