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    21:41, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка выиграла пятый матч подряд за пять дней

    Сандугаш Кенжибаева
    Фото: sports.kz.

    Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева (без рейтинга) продолжает успешно выступать на турнире в Монастире (Тунис), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала Кенжибаева встретилась с румынкой Изабеллой Марией Сербан, которая пока также не имеет рейтинга, и уверенно победила ее в двух сетах — 6:2, 6:3. В четвертьфинале казахстанка сыграет с представительницей США Теей Тирунелвели (1097-е место в рейтинге WTA).

    Отметим, что на турнире в Монастире Сандугаш Кенжибаева начала выступление с первого раунда квалификации и уже выиграла пять матчей подряд в течение пяти дней. Призовой фонд турнира составляет 15 000 долларов.

    Теги:
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