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Казахстанская теннисистка в паре с белоруской вышла в четвертьфинал турнира в США
24 Августа 2021 12:26
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КЛИВЛЕНД. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Анна Данилина в паре с Лидией Морозовой из Беларуси вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В матче 1/8 финала Данилина и Морозова были сильнее Чи Ю Су (Китайский Тайбэй)/Джесси Ромпис (Индонезия) — 6:3, 7:5. За матч Анна и Лидия допустили две двойные ошибки против шести у соперниц и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.
Оппонентками казахстанско-белорусского тандема в борьбе за выход в полуфинал станут японские теннисистки Эна Сибахара и Сюка Аояма.
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