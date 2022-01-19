Казахстанская теннисистка уверенно пробилась во второй круг Australian Open-2022

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина стартовала на Australian Open-2022 в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На проходящем в Мельбурне турнире Данилина выступает в дуэте с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя. В матче 1/32 финала они сыграли с парой Анна Бондарь/Оксана Калашникова. В итоге встреча завершилась победой Данилиной и Майя — 6:4, 6:4.

Напомним, ранее парный розыгрыш Открытого чемпионата Австралии покинули другие казахстанки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Последняя снялась после напряженного матча с Зариной Дияс.



