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    16:38, 19 Январь 2022 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка уверенно пробилась во второй круг Australian Open-2022

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина стартовала на Australian Open-2022 в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На проходящем в Мельбурне турнире Данилина выступает в дуэте с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя. В матче 1/32 финала они сыграли с парой Анна Бондарь/Оксана Калашникова. В итоге встреча завершилась победой Данилиной и Майя — 6:4, 6:4.

    Напомним, ранее парный розыгрыш Открытого чемпионата Австралии покинули другие казахстанки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина. Последняя снялась после напряженного матча с Зариной Дияс.



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