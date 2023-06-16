Казахстанская теннисистка уступила сопернице на турнире в Таиланде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (1159-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в полуфинал «челленджера» в Накхонситхаммарате (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в одиночном разряде Сагандыкова в двух сетах проиграла израильтянке Николь Хирин (684-е место) - 1:6, 2:6. Таким образом, 18-летняя казахстанка завершила выступление на турнире.

Напомним, ранее Аружан Сагандыкова победила российскую теннисистку Анну Седышеву (без рейтинга) - 6:1, 6:3. Призовой фонд турнира в Накхонситхаммарате составляет 15 000 долларов. Стоит добавить, что на предыдущем «челленджере» в Таиланде Сагандыкова дошла до полуфинала.