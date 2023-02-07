Казахстанская теннисистка Томирис Нуржан выиграла турнир в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанская теннисистка Томирис Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion в Барселоне (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:2. Приз чемпионке вручил лично мэр Каталонии и отметил невероятную волю к победе нашей теннисистки.

Благодаря этой победе, Томирис наряду с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле текущего года сыграет на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.

Источник: КТФ

Фото: olympic.kz