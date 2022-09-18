Казахстанская теннисистка стала победителем турнира в Чехии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла в финале грунтового турнира парного разряда в Яблонец-над-Нисоу (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинской теннисисткой Валерией Страховой казахстанка одержала победу над немецко-чешским дуэтом Лена Пападакис — Анна Шишкова в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Данилина на данный момент занимает 20-ю строчку рейтинга WTA в парном разряде, что является лучшим показателем среди казахстанских теннисисток, а Страхова располагается на 417-м месте.

Недавно казахстанская теннисистка выиграла парный турнир в столице Польши Варшаве.



