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Казахстанская теннисистка сразится за титул чемпионки мира на Australian Open

29 Января 2022 17:46
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Казахстанская теннисистка сразится за титул чемпионки мира на Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей поборется за трофей с первыми ракетками мира в парном разряде - чешками Барбарой Крейчиковой и Катержиной Синяковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Данилина и Майя в этом сезоне впервые играют вместе. В середине января они выиграли турнир WTA 500 в Сиднее, а теперь дошли до финала Australian Open. Напарницы демонстрируют завидную волю к победе: в Сиднее три из четырех матчей они выиграли на супер тай-брейках, а в Мельбурне - четыре из пяти матчей в решающем сете, включая полуфинал против японок Аоямы/Сибахары.

На пути к финалу чешки на кортах Мельбурн парка никому не отдали ни сета. К тому же, Крейчикова и Синякова не первый год играют вместе. В 2018 году они побеждали на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне, а в прошлом году снова взяли трофей на Ролан Гаррос и победили на итоговом турнире WTA в Гвадалахаре. Кроме того, чешки являются Олимпийскими чемпионками 2020 года.

Где посмотреть: матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Евроспорт».

Когда смотреть: 30 января в 10:00 утра по времени Нур-Султана.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open.

Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA.




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