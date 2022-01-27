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Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA

27 Января 2022 12:34
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Казахстанская теннисистка совершила космический рывок в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина совершила стремительный взлет в рейтинге парного разряда WTA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В настоящее время Данилина занимает 25-е место в Live-рейтинге и уже точно не опустится ниже этой позиции. Победа в финале позволит ей войти в ТОП-15. Официально новая версия табеля о рангах Женской теннисной ассоциации будет опубликована в понедельник, 31 января.

Сегодня Данилина в тандеме с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии совершили сенсацию и вышли в финал парного турнира Australian Open, обыграв японок Сюко Аояма и Ену Шибахара — 6:4, 5:7, 6:4. В финале они встретятся с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.
За все время выступления на текущем Открытом чемпионате Австралии Анна Данилина поднялась на 28 строк и стала первой ракеткой Казахстана. Ее напарница Майя отыграла 109 позиции и теперь занимает 41 место парного рейтинга.


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#Спорт   #Теннис  
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