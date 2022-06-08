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    09:25, 08 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла во второй раунд турнира в Нидерландах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После грунтового сезона во многих странах Европы начались турниры на траве, где радуют своими результатами казахстанские теннисисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    21-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла американку Джейми Лёб, занимающую 227-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 7:5 на турнире в Хертогенбосе.
    Во втором круге Рыбакина сразится с другой представительницей США Шелби Роджерс или россиянкой Виталией Дьяченко.
    Первая мужская ракетка страны Александр Бублик сыграл первый матч одиночного разряда на турнире в немецком Штутгарте, обыграв американца Дениса Кудлу 7:6 (7:3), 7:5. В следующем круге Бублик встретится с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

    Ещё один наш теннисист Дмитрий Попко прошел во второй круг турнира серии Челленджер в Братиславе, одержав победу над украинцем Олегом Приходько - 4:6, 6:1, 6:2.


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