Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла во второй раунд турнира в Нидерландах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После грунтового сезона во многих странах Европы начались турниры на траве, где радуют своими результатами казахстанские теннисисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

21-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла американку Джейми Лёб, занимающую 227-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 7:5 на турнире в Хертогенбосе.

Во втором круге Рыбакина сразится с другой представительницей США Шелби Роджерс или россиянкой Виталией Дьяченко.

Первая мужская ракетка страны Александр Бублик сыграл первый матч одиночного разряда на турнире в немецком Штутгарте, обыграв американца Дениса Кудлу 7:6 (7:3), 7:5. В следующем круге Бублик встретится с бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

Ещё один наш теннисист Дмитрий Попко прошел во второй круг турнира серии Челленджер в Братиславе, одержав победу над украинцем Олегом Приходько - 4:6, 6:1, 6:2.