Казахстанская теннисистка прошла в четвертьфинал Australian open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые в истории казахстанского тенниса наш игрок пробился в третий круг юниорского Australian open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ​пресс-службу ФТК.

17-ти летняя казахстанка вместе с представительницей России Екатериной Хайрутдиновой во втором раунде обыграли гречанок Михаэлу Лаки и Димитру Павлу - 6:3, 6:3. Теперь соперницы в четвертьфинале определятся в противостоянии чешского дуэта Луция Гавличкова/Доминика Шалкова с канадками Кайлой Кросс/Викторией Мбоко.

Напомним, что на юниорских турнирах Большого Шлема казахстанцы никогда прежде не доходили до третьего круга.

Мог шагнуть в третий круг в юношеской сетке и Максим Батютенко, но казахстанец уступил литовцу Эдасу Бутвиласу, победителю прошлогоднего юниорского Уимблдона в паре - 6:7 (5:7), 3:6.

Ранее сообщалось, что 17-летняя казахстанка выиграла дебютный матч на Australian Open.