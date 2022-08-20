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Казахстанская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати
20 Августа 2022 09:55

Казахстанская теннисистка проиграла в четвертьфинале турнира в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал «даблов» турнира в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальной стадии Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей уступила украинско-латвийскому дуэту Людмила Киченок/Елена Остапенко — 3:6, 6:3, 8:10. По ходу матча продолжительностью 1 час 21 минуту Данилина и Хаддад Майя один раз подали навылет против четырех эйсов у соперниц, допустили две двойные ошибки (Киченок и Остапенко — десять), а также реализовали три из семи брейкпойнтов.

В матче за выход в финал Киченок и Остапенко сыграют против россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла четвертьфинальный матч одиночного разряда турнира в Цинцинатти и уступила своей сопернице.


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