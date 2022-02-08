Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на лучшей для себя 12-й строчке в «одиночке». Юлия Путинцева и Зарина Дияс поднялись на одну ступеньку каждая и занимают теперь 41-е и 117-е места соответственно.
В парном рейтинге лучшей из представительниц Казахстана по-прежнему является Анна Данилина - она теперь 24-я, что является для нее рекордной позицией. Елена Рыбакина и Жибек Куламбаева также улучшили свои позиции, продвинувшись на 50-ю и 308-ю строчки.
Рейтинг WTA. Положение на 7 февраля
12 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2705
41 (+1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1255
117 (+1). Зарина Дияс (Казахстан) – 606
341 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 182
462 (-3). Ярослава Шведова (Казахстан) – 107
497 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 95
540. (-12). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 83
875 (0). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 28
- Китай впервые вышел в лидеры медального зачета домашней Олимпиады
- Ветераны хоккея провели товарищеский матч в Карагандинской области
- Абсолютный нокаутер из Казахстана подписал контракт с известным британским промоутером
- Казахстан вошел в ТОП-6 сильнейших сборных мира и выступит на Суперкубке по MMA
- Сборная РК по футзалу заняла четвертое место в рейтинге УЕФА после вылета с Евро-2022
- Алан Курмангалиев выиграл две медали на турнире по настольному теннису в Тунисе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана