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Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге

8 Февраля 2022 11:30
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Казахстанская теннисистка поднялась на рекордную позицию в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на лучшей для себя 12-й строчке в «одиночке». Юлия Путинцева и Зарина Дияс поднялись на одну ступеньку каждая и занимают теперь 41-е и 117-е места соответственно.

В парном рейтинге лучшей из представительниц Казахстана по-прежнему является Анна Данилина - она теперь 24-я, что является для нее рекордной позицией. Елена Рыбакина и Жибек Куламбаева также улучшили свои позиции, продвинувшись на 50-ю и 308-ю строчки.

Рейтинг WTA. Положение на 7 февраля

12 (0). Елена Рыбакина (Казахстан) – 2705

41 (+1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 1255

117 (+1). Зарина Дияс (Казахстан) – 606

341 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 182

462 (-3). Ярослава Шведова (Казахстан) – 107

497 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 95

540. (-12). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 83

875 (0). Екатерина Дмитриченко (Казахстан) – 28

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