Казахстанская теннисистка побила собственный рекорд и вошла в ТОП-20 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла новая версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила Эшли Барти из Австралии, на второе место вышла чешская спортсменка Барбора Крейчикова, сместившая на третью строчку белоруску Арину Соболенко.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась 20-й, Юлия Путинцева потеряла шесть строк, став 45-й. Зарина Дияс приблизилась к первой сотне на четыре отметки — 109-я.

В парном разряде ТОП-3 составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия), а также бельгийка Элизе Мертенс.

Казахстанка Анна Данилина вновь обновила личный рекорд и стала 20-й. Рыбакина опустилась на одну строчку и заняла 49-е место.

