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    23:34, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская теннисистка одолела победительницу трех турниров WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела выйти во второй раунд одиночного разряда турнира WTA, который проходит в Люксембурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей представительницы Казахстана выступила победительница трех турниров WTA словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова, которая и уступила нашей спортсменке по сумме трех сетов 0:6, 6:1, 4:6. За время матча Дияс сумела выиграть 13 из 23-х геймов и совершить одну подачу на вылет при четырех двойных ошибках.

    Отметим, что следующей соперницей казахстанки станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая находится на 12-м месте в рейтинге WTA, Дияс — 105-я.



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