Казахстанская теннисистка одолела победительницу трех турниров WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела выйти во второй раунд одиночного разряда турнира WTA, который проходит в Люксембурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей представительницы Казахстана выступила победительница трех турниров WTA словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова, которая и уступила нашей спортсменке по сумме трех сетов 0:6, 6:1, 4:6. За время матча Дияс сумела выиграть 13 из 23-х геймов и совершить одну подачу на вылет при четырех двойных ошибках.

Отметим, что следующей соперницей казахстанки станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая находится на 12-м месте в рейтинге WTA, Дияс — 105-я.



