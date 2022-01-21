Казахстанская теннисистка на Australian Open-2022 продолжает ярко побеждать
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга Australian Open-2022 в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В тандеме с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии Данилина сыграла против чешского дуэта Терезы Мартинцовой и Маркеты Вондрусовой. Яркую и волевую победу в трех партиях в итоге отпраздновали Данилина и Майя — 4:6, 6:3, 6:2.
На стадии 1/8 финала соревнований в Мельбурне казахстанская и бразильская теннисистки проведут поединок против победителя противостояния Алена Большова/Ульрикке Эйкери — Мария Боузкова/Луция Градецкая.
Стоит отметить, что у Казахстана на Открытом чемпионате Австралии осталось еще два представителя – Александр Недовесов (пара) и Андрей Голубев (микст). В одиночных сетках отечественные спортсмены завершили свои выступления.
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